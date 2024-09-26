Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 10 талеров
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1839 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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