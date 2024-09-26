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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1839 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1839 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1839 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2516 $
Цена в валюте аукциона 2350 EUR
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1508 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Heritage - August 20, 2021
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Heritage - May 7, 2021
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1839 S на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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