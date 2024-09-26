Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2/3 талера
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 4 ноября 2021
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Дата 25 сентября 2020
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Где продать?
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