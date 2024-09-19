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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1839 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1839 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1839 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2455 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1850 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1969 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Kroha - October 10, 2020
Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU58
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1839 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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