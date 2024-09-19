2 1/2 талера 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1839 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2455 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1850 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

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