Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1839 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2455 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1850 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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