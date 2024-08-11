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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1839 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1839 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1839 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
Ганновер 1/24 талера 1839 S на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1839 S на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1839 S на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Ганновер 1/24 талера 1839 S на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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