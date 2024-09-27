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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1839 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1839 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1839 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1118 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Heritage - October 1, 2013
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 5 талеров 1839 S на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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