Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 5 талеров
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1839 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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