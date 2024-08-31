Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 16,821 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
- Диаметр 33,4 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
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Сохранность MS63 NGC
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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Сохранность MS65 PCGS
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Сохранность UNC
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