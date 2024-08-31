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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1839 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1839 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 16,821 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
  • Диаметр 33,4 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Ганновер Талер 1839 A на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Ганновер Талер 1839 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1839 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Ганновер Талер 1839 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Ганновер Талер 1839 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1839 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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