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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1839 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1839 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3823 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 пфеннига 1839 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1839 A на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1839 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1839 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1839 A на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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