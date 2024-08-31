Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Russiancoin за 1300 RUB. Торги состоялись 16 марта 2023.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Где продать?
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