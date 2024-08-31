1 пфенниг 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Russiancoin за 1300 RUB. Торги состоялись 16 марта 2023.

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