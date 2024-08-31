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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1839 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1839 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Russiancoin за 1300 RUB. Торги состоялись 16 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (6)
  • Stare Monety (1)
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1839 S на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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