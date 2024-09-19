Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1839 года A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 16,821 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
- Диаметр 33,4 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (176)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1839 года "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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