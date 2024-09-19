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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1839 года A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1839 года A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1839 года A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 16,821 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
  • Диаметр 33,4 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (176)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1839 года "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1839 A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" на аукционе Attica Auctions - April 23, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Талер 1839 "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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