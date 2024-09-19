Талер 1839 года A "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1839 года "Визит короля на Монетный Двор Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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