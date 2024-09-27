Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1839
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1839 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2282 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Где продать?
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