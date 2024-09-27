Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1839 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2282 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
Ганновер 1/12 талера 1839 S на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ганновер 1/12 талера 1839 S на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1/12 талера 1839 S на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1839 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 1/12 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск