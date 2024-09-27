1/12 талера 1839 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1839 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2282 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

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