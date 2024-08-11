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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1839 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1839 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 65 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1/24 талера 1839 A на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1/24 талера 1839 A на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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