1/24 талера 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 65 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

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