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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1851 B
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 талеров 1851 B
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1851 B Bergsegen-des Harzes
Средняя цена 150 $
Продажи
1 212
Аверс
Реверс
1/12 талера 1851 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1851 B
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1851 B
Средняя цена 4 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1851 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845-1851 Смещение штемпеля
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
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