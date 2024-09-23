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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1851 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1851 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1851
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • Möller (1)
  • WAG (3)
Ганновер 1 пфенниг 1851 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1851 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1851 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1851 B на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1851 B на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1851 B на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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