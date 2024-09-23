1 пфенниг 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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