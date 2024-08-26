Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 5 талеров
- Год 1851
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3250 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2099 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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