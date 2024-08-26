5 талеров 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3250 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.

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