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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1851 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1851 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1851
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3250 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.

Сохранность
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2099 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1851 B на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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