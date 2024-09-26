6 пфеннигов 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1851 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.

Сохранность UNC (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис PCGS (1)