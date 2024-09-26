Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1851
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1851 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Где продать?
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