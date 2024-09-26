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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1851 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1851 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1851
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1851 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 6 пфеннигов 1851 B на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1851 B на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1851 B на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Ганновер 6 пфеннигов 1851 B на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1851 B на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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