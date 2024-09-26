Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1851
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1851 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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