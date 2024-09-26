1/12 талера 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1851 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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