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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1851 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1851 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1851
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1851 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (4)
  • Wójcicki (1)
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 260 CZK
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1851 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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