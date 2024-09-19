2 пфеннига 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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