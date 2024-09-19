Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1851
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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