Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1851 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1851 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1851
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSTORE (1)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • Numisor (1)
  • Russiancoin (18)
  • WAG (2)
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1851 B на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1851 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск