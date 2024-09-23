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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1851 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1851 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1851
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2719 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1750 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
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  • Westfälische (2)
Ганновер 10 талеров 1851 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
2090 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Ганновер 10 талеров 1851 B на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ганновер 10 талеров 1851 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1851 B на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 10 талеров 1851 B на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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