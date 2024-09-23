Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 10 талеров
- Год 1851
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2719 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1750 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
2090 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Где продать?
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