10 талеров 1851 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2719 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1750 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

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