1/24 талера 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5999 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

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