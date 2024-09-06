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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1841 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1841 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1841
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5999 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1841 S на аукционе Künker - March 11, 2009
Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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