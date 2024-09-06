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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1841 A
Средняя цена 240 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Талер 1841 S
Средняя цена 95 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
1/6 талера 1841 S
Средняя цена 230 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/12 талера 1841 S
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/24 талера 1841 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/24 талера 1841 S
Средняя цена 160 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1841 S
Средняя цена 50 $
Продажи
1 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1841 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 A
Средняя цена 9 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 S
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
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