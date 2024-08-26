Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/6 талера 1841 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/6 талера 1841 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1841
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 390 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (1)
Ганновер 1/6 талера 1841 S на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Ганновер 1/6 талера 1841 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Ганновер 1/6 талера 1841 S на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/6 талера 1841 S на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/6 талера 1841 S на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1841 S на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1841 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск