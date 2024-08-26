1/6 талера 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 390 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.

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