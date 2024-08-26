Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/6 талера
- Год 1841
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 390 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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