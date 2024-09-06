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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1841 года A "Тип 1840-1841" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1841 года A "Тип 1840-1841" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1841 года A "Тип 1840-1841" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1841
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • HIRSCH (2)
  • Katz (2)
  • Kroha (2)
  • Künker (6)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Numimarket (1)
  • Reinhard Fischer (5)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2041 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1841 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Александр - April 10, 2019
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе Kroha - April 7, 2018
Продавец Kroha
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1841 A на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1841 A на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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