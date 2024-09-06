Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1841 года A "Тип 1840-1841" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1841
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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