4 пфеннига 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.

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