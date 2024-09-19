Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,93 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1841
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (3)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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