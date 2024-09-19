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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1841 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1841 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,93 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1841
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1841 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (2)
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Ганновер 4 пфеннига 1841 S на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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