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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1841 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1841
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе BAC Numismatics за 50 EUR. Торги состоялись 23 января 2024.

Сохранность
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Ганновер 1/24 талера 1841 A на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1841 A на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1/24 талера 1841 A на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1841 A на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1841 A на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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