1/24 талера 1841 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе BAC Numismatics за 50 EUR. Торги состоялись 23 января 2024.

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