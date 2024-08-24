1 пфенниг 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 28 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

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