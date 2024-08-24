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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1841 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1841 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1841 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1841
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 28 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

Сохранность
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Ганновер 1 пфенниг 1841 S на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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