1 пфенниг 1841 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе Coins.ee за 8 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

Сохранность XF (1)