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Ганновер
1846
Ганновер
Период:
1813-1866
1813-1866
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1846
Монеты Ганновера 1846 года
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Золотые монеты
10 талеров 1846 B
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
13
5 талеров 1846 B
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
10
2 1/2 талера 1846 B
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты
Талер 1846 A
Средняя цена
150 $
Продажи
0
59
Талер 1846 B
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
9
1/12 талера 1846 B
Средняя цена
110 $
Продажи
0
3
1/24 талера 1846 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/24 талера 1846 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
6 пфеннигов 1846 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
6 пфеннигов 1846 B
Средняя цена
80 $
Продажи
0
2
Медные монеты
2 пфеннига 1846 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1846 B
Средняя цена
20 $
Продажи
0
3
2 пфеннига 1846 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1846 A
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1846 B
Средняя цена
35 $
Продажи
0
8
1 пфенниг 1846 A
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 пфенниг 1845-1851
Смещение штемпеля
Средняя цена
250 $
Продажи
0
2
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Ганновер
Период
1813-1866
Категория
Зактрыть
???
Ганновер
Период
1813-1866
Георг III
1813-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Эрнст Август
1837-1851
Георг V
1851-1866
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