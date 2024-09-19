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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1846 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1846 B
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 талеров 1846 B
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1846 B
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1846 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
Талер 1846 B
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/12 талера 1846 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/24 талера 1846 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/24 талера 1846 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1846 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1846 B
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1846 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1846 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1846 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846 B
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845-1851 Смещение штемпеля
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
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