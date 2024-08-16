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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1846 года B "Тип 1843-1846" (Ганновер, Эрнст Август)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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