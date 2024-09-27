1 пфенниг 1846 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 850 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

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