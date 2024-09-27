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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1846 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1846 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1846 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 850 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frankfurter (1)
  • Katz (2)
  • KM NUMIS (1)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (1)
Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1846 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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