Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1846 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 850 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frankfurter (1)
- Katz (2)
- KM NUMIS (1)
- SINCONA (1)
- Stare Monety (1)
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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