Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1846 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 145 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.
Сохранность
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Где продать?
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