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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1846 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1846 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1846 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 145 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.

Сохранность
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Ганновер 1/12 талера 1846 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ганновер 1/12 талера 1846 B на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Ганновер 1/12 талера 1846 B на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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