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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1846 года A "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1846 года A "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1846 года A "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Münzenversand Udo Helmig

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
Ганновер 1 пфенниг 1846 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1 пфенниг 1846 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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