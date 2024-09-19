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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1846 года B "Тип 1846-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1846 года B "Тип 1846-1851" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1846 года B "Тип 1846-1851" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1846 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2468 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • WAG (1)
Ганновер 6 пфеннигов 1846 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1846 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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