Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1846 года B "Тип 1846-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1846 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2468 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- WAG (1)
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