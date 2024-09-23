Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1846 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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