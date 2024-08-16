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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1846 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1846 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2422 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
4264 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе London Coins - March 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1846 B на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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