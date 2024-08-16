Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 10 талеров
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 6 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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