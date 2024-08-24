Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1846 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: VAuctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе VAuctions за 30 USD. Торги состоялись 28 сентября 2018.
Сохранность
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- Katz (1)
- VAuctions (1)
- WAG (1)
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