Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1846 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1846 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1846 года B "Тип 1845-1851" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: VAuctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе VAuctions за 30 USD. Торги состоялись 28 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • VAuctions (1)
  • WAG (1)
Ганновер 2 пфеннига 1846 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1846 B на аукционе VAuctions - September 28, 2018
Продавец VAuctions
Дата 28 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Ганновер 2 пфеннига 1846 B на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1846 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск