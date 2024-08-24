2 пфеннига 1846 года B "Тип 1845-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе VAuctions за 30 USD. Торги состоялись 28 сентября 2018.

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