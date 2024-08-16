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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1846 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1846 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Künker (7)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
1605 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Stack's - December 15, 2004
Ганновер 2 1/2 талера 1846 B на аукционе Stack's - December 15, 2004
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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