Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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