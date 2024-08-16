2 1/2 талера 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

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