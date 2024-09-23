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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1846 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1846 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (191,567 oz) 5958,4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1846
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4100 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Höhn (1)
  • Künker (6)
  • UBS (1)
Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 1025 EUR
Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
4568 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
Ганновер 5 талеров 1846 B на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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