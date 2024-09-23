5 талеров 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4100 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

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