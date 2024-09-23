Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1846 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (191,567 oz) 5958,4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 5 талеров
- Год 1846
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1846 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4100 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
4568 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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