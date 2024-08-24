1 пфенниг 1846 года A "Тип 1837-1846" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12194 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 60 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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