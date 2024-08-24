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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1837 года

Золотые монеты (Вильгельм IV)

Аверс
Реверс
10 талеров 1837 B
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1837 B
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 17

Золотые монеты (Эрнст Август)

Аверс
Реверс
10 талеров 1837 B
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 162
Аверс
Реверс
1/12 талера 1837 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/24 талера 1837 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1837 B
Средняя цена 85 $
Продажи
0 10

Медные монеты (Вильгельм IV)

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1837 A
Средняя цена 280 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1837 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1837 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1837 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 16

Медные монеты (Эрнст Август)

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1837 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1837 A
Средняя цена
Продажи
0 0
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