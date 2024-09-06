2 пфеннига 1837 года A "Тип 1835-1837" (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4367 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 350 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

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