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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1837 года A "Тип 1835-1837" (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1837 года A "Тип 1835-1837" - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1837 года A "Тип 1835-1837" - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4367 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 350 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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