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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Каталог монет Вильгельма IV (1830-1837)

Всего добавлено монет: 76

Период чеканки Вильгельма IV
Каталог монет Вильгельм IV 1830-1837
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Монеты Вильгельма IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1836 B
 Серебро $95 - 0 13Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1837 A
 Серебро $180 - 0 162Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
 Серебро $190 - 0 150Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
 Серебро $210 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1837 A
 Медь $170 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1833 C
 Медь $310 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1835 A
 Медь $65 - 0 15Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1834 B
 Серебро $75 - 0 167Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1833 A. K
 Серебро $180 - 0 6Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1832 A. M
 Серебро $50 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1830
 Серебро $120 - 0 23Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1831 C
 Медь $110 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1833
 Золото $2,500 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1833
 Серебро $100 - 1 94Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1836 A
 Медь $85 - 0 3Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1835 B
 Медь $55 - 0 20Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1834 C
 Медь $5 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1835 B
 Серебро $100 - 0 13Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1832 A. L
 Серебро $80 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя"
 Серебро $280 - 0 99Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1836 A
 Серебро $180 - 0 112Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1833 A. L
 Серебро $100 - 0 22Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1834 A
 Медь $55 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1832
 Золото $3,900 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
4 пфеннига 1837 B
 Серебро $85 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1836 B. Большая голова
 Серебро $200 - 0 52Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1834 A
 Медь $140 - 0 6Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1836 B
 Золото $880 - 0 12Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1832 B
 Золото $1,200 - 0 14Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1835 A
 Медь $40 - 0 1Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1837 A
 Медь $280 - 0 6Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1834 A
 Серебро $130 - 0 28Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1833 B
 Медь $50 - 0 5Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1834 A
 Серебро $1,300 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1832
 Серебро $160 - 0 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1831
 Серебро $130 - 0 54Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1/6 талера 1834
 Серебро $130 - 0 49Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1832. M
 Серебро $220 - 0 4Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1832 B
 Медь $100 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1831 C
 Медь $40 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
4 пфеннига 1836 B
 Серебро $40 - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1837 B
 Золото $2,200 - 0 20Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1837 A
 Медь $10 - 0 4Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1837 B
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1835 B
 Золото $2,500 - 0 9Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1833 B
 Золото $950 - 0 15Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1836 A
 Медь $80 - 0 2Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1837 B
 Золото $1,100 - 0 17Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1834 A
 Серебро $460 - 0 29Coin photo Coin photo
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1837 B
 Медь $30 - 0 16
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