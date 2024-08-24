Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Каталог монет Вильгельма IV (1830-1837)
Всего добавлено монет: 76
Каталог монет Вильгельм IV 1830-1837
Монеты Вильгельма IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $95 - 0 13
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1836 B
Серебро $180 - 0 162
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1837 A
Серебро $190 - 0 150
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
Серебро $210 - 0 17
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1835 A
Медь $170 - 0 10
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1837 A
Медь $310 - 0 10
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1833 C
Медь $65 - 0 15
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1835 A
Серебро $75 - 0 167
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1834 B
Серебро $180 - 0 6
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1833 A. K
Серебро $50 - 0 3
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1832 A. M
Серебро $120 - 0 23
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1830
Медь $110 - 0 17
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1831 C
Золото $2,500 - 0 17
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1833
Серебро $100 - 1 94
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1833
Медь $85 - 0 3
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1836 A
Медь $55 - 0 20
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1835 B
Медь $5 - 0 2
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1834 C
Серебро $100 - 0 13
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1835 B
Серебро $80 - 0 7
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1832 A. L
Серебро $280 - 0 99
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя"
Серебро $180 - 0 112
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1836 A
Серебро $100 - 0 22
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1833 A. L
Медь $55 - 0 1
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1834 A
Золото $3,900 - 0 10
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1832
Серебро $85 - 0 10
Ганновер, Вильгельм IV
4 пфеннига 1837 B
Серебро $200 - 0 52
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1836 B. Большая голова
Медь $140 - 0 6
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1834 A
Золото $880 - 0 12
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1836 B
Золото $1,200 - 0 14
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1832 B
Медь $40 - 0 1
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1835 A
Медь $280 - 0 6
Ганновер, Вильгельм IV
2 пфеннига 1837 A
Серебро $130 - 0 28
Ганновер, Вильгельм IV
Талер 1834 A
Медь $50 - 0 5
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1833 B
Серебро $1,300 - 0 17
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1834 A
Серебро $160 - 0 37
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1832
Серебро $130 - 0 54
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1831
Серебро $130 - 0 49
Ганновер, Вильгельм IV
1/6 талера 1834
Серебро $220 - 0 4
Ганновер, Вильгельм IV
16 грошей 1832. M
Медь $100 - 0 7
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1832 B
Медь $40 - 0 7
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1831 C
Серебро $40 - 0 7
Ганновер, Вильгельм IV
4 пфеннига 1836 B
Золото $2,200 - 0 20
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1837 B
Медь $10 - 0 4
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1837 A
Серебро - - 0 0
Ганновер, Вильгельм IV
1/12 талера 1837 B
Золото $2,500 - 0 9
Ганновер, Вильгельм IV
10 талеров 1835 B
Золото $950 - 0 15
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1833 B
Медь $80 - 0 2
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1836 A
Золото $1,100 - 0 17
Ганновер, Вильгельм IV
2 1/2 талера 1837 B
Серебро $460 - 0 29
Ганновер, Вильгельм IV
2/3 талера 1834 A
Медь $30 - 0 16
Ганновер, Вильгельм IV
1 пфенниг 1837 B
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