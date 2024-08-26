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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1836 B
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1836 B
Средняя цена 880 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1836 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
Талер 1836 B Большая голова
Средняя цена 200 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1/12 талера 1836 B
Средняя цена 95 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/24 талера 1836 B
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/24 талера 1836 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1836 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1836 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1836 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1836 B
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
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