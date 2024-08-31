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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/12 талера 1836 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/12 талера 1836 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20,3 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
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  • Künker (6)
  • Möller (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1836 B на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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