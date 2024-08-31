Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20,3 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/12 талера
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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