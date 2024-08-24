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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1836 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1836 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1836 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
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Ганновер 2 пфеннига 1836 A на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1836 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1836 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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