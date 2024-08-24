1 пфенниг 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 350 USD. Торги состоялись 15 сентября 2022.

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