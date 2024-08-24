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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1836 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1836 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 350 USD. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
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Ганновер 1 пфенниг 1836 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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