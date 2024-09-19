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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1836 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1836 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1836 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4531 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
1593 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Emporium Hamburg - June 5, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1836 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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