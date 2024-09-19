Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1836 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4531 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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