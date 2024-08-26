Талер 1836 года B. Большая голова (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1836 года со знаком B. Большая голова. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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