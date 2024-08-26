Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1836 года B. Большая голова (Ганновер, Вильгельм IV)
Разновидность: Большая голова
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1836 года со знаком B. Большая голова. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
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Продавец Künker
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
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Продавец Wójcicki
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Продавец Teutoburger
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
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Дата 25 февраля 2021
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
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Дата 28 ноября 2017
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