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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1836 года B. Большая голова (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: Большая голова

Аверс монеты - Талер 1836 года B Большая голова - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1836 года B Большая голова - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1836 года со знаком B. Большая голова. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Ганновер Талер 1836 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Ганновер Талер 1836 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ганновер Талер 1836 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Ганновер Талер 1836 B на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Ганновер Талер 1836 B на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1836 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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