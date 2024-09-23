1 пфенниг 1836 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

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