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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1836 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1836 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1836 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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Ганновер 1 пфенниг 1836 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1836 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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