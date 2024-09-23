Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1836 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (2)
Где продать?
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