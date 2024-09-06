Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/24 талера
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 9 января 2022.
Сохранность
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