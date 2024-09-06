1/24 талера 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 9 января 2022.

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