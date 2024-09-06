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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/24 талера 1836 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/24 талера 1836 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 9 января 2022.

Сохранность
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  • Roma Numismatics (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/24 талера 1836 B на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер 1/24 талера 1836 B на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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