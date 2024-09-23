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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1836 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 10 талеров 1836 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1836 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность AU
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
1585 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Naumann - October 1, 2017
Продавец Naumann
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Naumann - August 6, 2017
Продавец Naumann
Дата 6 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Heritage - January 11, 2003
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1836 B на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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