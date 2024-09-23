10 талеров 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1836 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность AU (2) XF (14) VF (5) Сохранность (слабы) AU50 (1) Сервис PCGS (1)