Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1836 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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